Wieder Wolfnachwuchs am Truppenübungsplatz Allentsteig gesichtet

Am Truppenübungsplatz Allentsteig wurden Jungwölfe gesichtet. - © pixabay.com (Sujet)

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren gibt es laut Bundesheer auch in diesem Jahr wieder Nachwuchs bei den Wölfen am Truppenübungsplatz Allentsteig. Mindestens vier Welpen sollen gesichtet worden sein.