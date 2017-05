Widerstand gegen die Staatsgewalt: Zwölf Polizisten in Wien verletzt

In der Nacht auf Sonntag bzw. am Sonntagabend wurden drei Polizisten in Wien leicht verletzt. Zunächst kam es in Wien-Meidling zu einem Zwischenfall mit einem Randalierer.

Agressiver verletzte in Wien-Meidling Polizisten

Ein 22-Jähriger randalierte in der Nacht auf Sonntag gegen 02.30 Uhr in einem Lokal in der Arndtstraße. Als er die Polizisten sah, wurde er zunehmend aggressiv und attackierte diese mit Fäusten. Der Beschuldigte wurde festgenommen und angezeigt. Die Kollegen erlitten leichte Verletzungen.

Widerstand gegen die Staatsgewalt in Wien-Donaustadt

Zu einem weiteren Angriff auf Polizisten kam es am Sonntag gegen 23.00 Uhr im Bereich der Wurmbrandgasse. Hier versuchte sich ein 22-Jähriger der Anhaltung zu entziehen. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand, wodurch ein Kollege verletzt wurde.

Immer wieder werden Polizisten in Ausübung ihres Dienstes verletzt. Seit Freitag gab es zwölf verletzte Polizeibeamte bei Widerständen. Bei einer versuchten Lebensrettung erlitt ein Polizist zudem eine Rauchgasvergiftung und ein weiterer Polizeibeamter wurde bei einem Verkehrsunfall im Zuge einer Einsatzfahrt zum Tatort verletzt.

