Widersacher in Wien-Döbling niedergestochen: 37-Jähriger festgenommen

Nach einer Eifersuchtstat in Wien-Döbling klickten für den mutmaßlichen Täter nun in Favoriten die Handschellen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst stellten Ermittler den 37-Jährigen am Freitagabend.

Eifersuchtstat in Wien-Döbling: Neuer Freund der Ex niedergestochen

Der Mann aus Syrien soll in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Freundin in der Heiligenstädter Straße dem ebenfalls aus Syrien stammenden Paar aufgelauert haben. Als der 37-Jährige auf die beiden traf, verlangte er von der 24-Jährigen, zu ihm zurückzukommen, da er sie andernfalls umbringen werde. Als sich der neue Freund, ebenfalls ein 37-jähriger, schützend vor die junge Frau stellte, zog deren Ex-Partner ein Messer und stach zu. Er fügte dem 37-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberarm und an den Beinen zu und rannte davon.

Polizei spricht von Mordversuch: Ermittlungen

Allerdings gingen die Ermittler am Samstag mittlerweile von einem Mordversuch aus. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst ergaben weitere Ermittlungen, dass der Täter auf den Brustkorb seines Kontrahenten gezielt habe. Nur weil sich dieser im Auto noch weggedreht habe, habe es keine wesentlich schlimmeren Verletzungen gegeben.

Die Ermittler lokalisierten den Verdächtigen jedenfalls gegen 21.15 Uhr in der Quellenstraße und nahmen ihn fest. Der 37-Jährige leugnete die Tat und wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

>>Bluttat in Wien-Döbling: 37-jähriger sticht auf neuen Freund der Ex-Frau ein

(apa/red)