Wichtiger Wirtschaftsfaktor: Rapid Wien schafft 688 Arbeitsplätze

Laut einer Studie von SportsEconAustria gilt der Fußball Club Rapid Wien als wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt. 688 Arbeitsplätze hängen an den Hütteldorfern.

Detaillierte Ergebnisse werden voraussichtlich im September präsentiert, erste Fakten liegen aber bereits vor. So errechneten die Studienautoren für das Geschäftsjahr 2017/18, in dem Rapid nicht im Europacup vertreten war, eine Bruttowertschöpfung durch den laufenden Betrieb und Fans von 47,7 Millionen Euro pro Jahr alleine für die Stadt Wien.

Rapid Wien schafft 688 Arbeitsplätze

Außerdem gebe es laut SportsEconAustria 688 Arbeitsplätze in Wien, die unmittelbar oder mittelbar auf Rapid und seine Fans zurückzuführen seien. 20,15 Millionen Euro an Steuern gingen direkt oder indirekt über Rapid im vorigen Geschäftsjahr ans Finanzamt, davon 11,2 Mio. Euro an lohnabhängigen Steuern.