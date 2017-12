WhatsApp am Silvesterabend zeitweise ausgefallen

Wie zahlreiche Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagabend beklagten, konnten sie Nachrichten weder empfangen noch versenden. Auch die Online-Version (web.whatsapp) konnte zeitweise nicht einmal geladen werden. Unter den betroffenen Ländern war auch Österreich. Ein WhatsApp-Nutzer berichtet, dass offenbar bereits eine Meldung des Unternehmens aufscheint: “Es gibt momentan ein Problem mit unserem Dienst. Wir arbeiten daran und hoffen, die Funktionalität in Kürze wiederherzustellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.”

Schwere WhatsApp-Ausfälle zu Silvester

Auch in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Italien und Spanien komme es zu schweren Ausfällen, berichteten Medien online mit Verweis auf eine “Störungskarte” (https://allesstörungen.de/stoerung/whatsapp/karte). Demnach häuften sich die Meldungen gegen 20.00 Uhr. Auch die Berliner Polizei machte auf Twitter auf die Störung aufmerksam: “Servicetweet: Whatsapp zurzeit offenbar down in Berlin.”

Der Grund für die Ausfälle ist noch nicht bekannt. Vermutet wird eine hohe Serverbelastung im Zusammenhang mit den Neujahrsgrüßen.

APA/Red.