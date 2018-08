WGKK-Obfrau kritisiert AUVA-Reform: "Nur Entlastung der Arbeitgeber"

Die Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse Ingrid Reischl kritisiert die Reformpläne für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Es ginge darin nur um eine Entlastung der Arbeitgeber - auf Kosten der Patienten.

Das einzig positive sei, dass das Sparvolumen nun nicht mehr 500 Mio., sondern nur noch 430 Mio. Euro betragen solle und nicht mehr sofort anfalle, so Reischl im Vorfeld der AUVA-Vorstandssitzung am Dienstag. Ihre Kritik übe sie “nicht nur als Obfrau der WGKK, die zur Kasse gebeten werden soll”, sondern explizit auch als Vorsitzende der Trägerkonferenz im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, betonte sie.

“Unfallheilbehandlung ist kein Geschäft”

Ähnlich wie die AUVA-Betriebsräte hat auch sie wenig Verständnis für die österreichweite Betriebs-GesmbH, in die die AUVA-Unfallspitäler ausgelagert werden sollen. “Eine Auslagerung ist ein erster Schritt in Richtung Privatisierung”, so Reischl: “Die Unfallheilbehandlung ist aber kein Geschäft.” Vorteile einer zentralen Führung der Häuser könne man jedenfalls auch ohne Auslagerung erreichen.