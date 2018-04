Der 25-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. - © APA/BARBARA GINDL

In der Nacht des 17. Aprils eskalierte in einer Wohnung in der Österleingasse in Wien-Fünfhaus ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 20-Jähriger rief die Polizei und gab an, von seinem 25-jährigen Mitbewohner geschlagen und mit einem Messer bedroht worden zu sein.