Westbahnhof: Ladendieb randalierte und landete in “besonders geschützter Zelle”

Ein aggressiver ertappter Ladendieb beschäftigte am Freitagabend einen Detektiv, mehrere Bahnhofs-Securitys und Polizisten in Wien 15. Der Libyer, dessen Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist, kam schließlich “aufgrund seines erhitzten Gemütszustandes” in eine “besonders geschützte Zelle”.