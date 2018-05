WESTbahn und Anker bieten Pendlerfrühstück in Wien und St.Pölten

Täglich pendeln kann anstrenged sein, da sollte man die wichtigste Mahlzeit des Tages nicht auslassen. Dabei helfen ab sofort die Anker-Filialen in Wien Westbahnhof, Wien Hauptbahnhof und St.Pölten. Inhaber der WESTbahn-Zeitkarte, haben ab sofort die Möglichkeit, günstig zu Frühstücken und mit einem “Pendlerfrühstück” der WESTbahn in den Tag zu starten.

Pendlerfrühstück an Wiener Bahnhöfen und St.Pölten erhältlich

Bis 11 Uhr kann das Angebot in Anspurch genommen werden. Es beinhaltet ein Heißgetränk nach Wahl (normale Größe), zwei Kipferl oder Gebäckstücke nach Wahl, eine Portion Butter sowie Marmelade oder Nutella und kostet für Vielfahrer nur 3,90 Euro. Um dieses Angebot nutzen zu können, benötigt man eine gültige Zeitkarte der WESTbahn, also eine Jahresnetzkarte oder eine Streckenkarte mit 30 bzw. 365 Tagen Gültigkeit. Diese Karte zeigt man in der jeweiligen Anker-Filiale vor. Das Pendlerfrühstück wird derzeit noch in den drei Filialen getestet. Wenn es erfolgversprechend ist, wird es sich auf weitere Bahnhöfe/Filialen ausweiten.

Wer derzeit Interesse an Zeitkarten der WESTbahn hat, sollte zugreifen, denn es gibt aktuelle günstige Angebote:

30-Tage-Karte für Amstetten – Wien kostet bei der WESTbahn bei Kauf bis 30. September nur 149 Euro (statt regulär 167 Euro)

365-Tage-Karte bei Kauf bis 31. Mai lediglich 1.249 Euro (statt regulär 1.449 Euro)

Aktionscodes warten auch auf Reisende ohne Zeitkarten

“Gemeinsam mit Anker bieten wir unseren Reisenden ein wirklich gutes Angebot, in unseren Zügen und nun auch direkt am Bahnhof”, meint Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn. Lydia Gepp, Geschäftsführerin von Ankerbrot, ergänzt: “Natürlich haben wir auch für Reisende ohne Zeitkarte noch eine Neuigkeit in petto: Auf den Online-Tickets zum WESTstandard Preis finden sich aktuell Aktionscodes. Damit gibt es bis Ende Juni in den drei Anker-Filialen am West- und Hauptbahnhof und in St. Pölten zwei Schokocroissants für 2,99 Euro. Das ist doppelter Genuss zum Mitnehmen, am Weg zum oder vom Zug!”

(Red.)