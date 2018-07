Westautobahn: Totalsperre wegen Lkw-Unfall Richtung Wien

Am Montag kam es zu einer Totalsperre auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien, weil ein Lkw auf ein anderes Schwerfahrzeug aufgefahren ist und ein Lenker dabei schwer verletzt wurde.

Zuvor war ein Lkw zwischen St. Valentin und Haag (Bezirk Amstetten) auf einen am Pannenstreifen stehenden Lkw aufgefahren. Der eingeklemmte Lenker sei nach ersten Information nur leicht verletzt worden, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. In Folge ereignete sich ein Unfall bei Enns (Bezirk Linz-Land), in den einem ÖAMTC-Sprecher zufolge zwei Lkw und mehrere Pkw verwickelt waren. Ein Ende der Sperren der A1 Richtung Wien war vorerst nicht absehbar.