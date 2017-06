Wertgegenstände gestohlen: Erpressung durch Übernachtungsgast in Meidling

Beamten der Polizei Meidling ist es nach einem Diebstahl und darauffolgender, versuchter Erpressung gelungen, zwei tatverdächtige Männer festzunehmen. Sie befinden sich in Haft.

Ein 71-jähriger Mann hatte in letzter Zeit laut eigenen Angaben einem 17-jährigen Unterstandslosen hin und wieder ermöglicht, in seiner Wohnung in der Egger-Lienz-Gasse im 12. Bezirk zu übernachten. Dies geschah auf Anfrage des 17-Jährigen auch in der Nacht des 19. auf den 20. Juni 2017.

Wien-Meidling: Erst Diebstahl, dann Erpressung

Noch in der Nacht bemerkte der Pensionist jedoch, dass der Jugendliche diverse Gegenstände (Armbanduhr, Handy, Bargeldbestände) aus seiner Wohnung gestohlen und die Flucht ergriffen hatte. Wenige Stunden nach dem Diebstahl, wurde das Opfer vom Tatverdächtigen kontaktiert. Der Pensionist solle 300 Euro für die Rückgabe der gestohlenen Gegenstände bezahlen, ansonsten würden sie vernichtet werden.

Daraufhin erstattete das Opfer Anzeige. Beamte der Polizei Meidling observierten in Folge eine mit dem Tatverdächtigen abgesprochene Übergabe. Dabei wurden der 17-Jährige sowie ein 25-jähriger Komplize festgenommen.