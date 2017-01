Wenn die Stadt zum Ballsall wird: Erster “Silent Waltz” in Wien

Die Ballsaison macht Wien jedes Jahr aufs Neue zur Welthauptstadt des klassischen Tanzes. Natürlich sind die Wiener Bälle aber nur für ein begrenztes Publikum live erlebbar. Die Initiative “Wien tanzt” will hier ansetzen und bietet – in ungewöhnlichem Rahmen – erstmals ein Ballerlebnis für alle.

Ein Ballsaal mitten in der Stadt: Erster “Silent Waltz” in Wien

Am Samstag, den 14. Jänner, verwandelt sich die Herrengasse (Ecke Herrengasse/Fahnengasse) in der Wiener Innenstadt in den ersten Outdoor-Ballsaal Österreichs. Hunderte Funkkopfhörer werden das tanzfreudige Publikum in beschwingte Stimmung versetzen.

Unterstützt werden die tanzbegeisterten Gäste von den Tanzschülern der Wiener Tanzschulen. Alle Wiener sowie Gäste aus aller Welt sind herzlich eingeladen, gemeinsam von 15.00 bis 18.00 Uhr “das Tanzbein zu schwingen” und Walzerklänge in einer Ballatmosphäre der etwas anderen Art zu genießen.

>> Mehr Infos zur Veranstaltung