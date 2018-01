Weniger Bürokratie: Regierung will Schulverwaltung entrümpeln

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sprach über bürokratische Einsparungen - © APA

Bürokratie im Bereich der Schulverwaltung will die Regierung nun abbauen. In einem ersten Schritt sollen 57 Rundschreiben und Erlässe gestrichen werden, die nicht mehr notwendig sind, gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag vor dem Ministerrat bekannt.