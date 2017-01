Weniger Arbeitslose in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien und NÖ

Den stärksten Rückgang verzeichneten Tirol (-6,6 Prozent) und Salzburg (-6,1 Prozent), gefolgt von Steiermark (-3,7 Prozent) und Vorarlberg (-2,8 Prozent).

In den konjunktursensiblen Branchen gingen die Arbeitslosen- und Schulungsteilnehmerzahlen im Dezember am stärksten zurück, in der Bauwirtschaft um minus 5,3 Prozent auf 64.674 Personen, bei der Herstellung von Waren um minus 4,5 Prozent auf 39.319 Betroffene und bei der Arbeitskräfteüberlassung um minus 3,1 Prozent auf 47.964 Personen. Einen leichten Rückgang gab es im Verkehrs- und Lagerbereich (-1,9 Prozent) und Handel (-0,9 Prozent), einen Anstieg gab es im Gesundheits- und Sozialwesen (+4,4 Prozent) und in der Beherbergung und Gastronomie (+1,3 Prozent).

Nicht alle profitierten vom Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Dezember: Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer mit akademischer Ausbildung stieg um 10,3 Prozent auf 29.428 Betroffene, bei Ausländer um plus 5,6 Prozent auf 145.596 und bei älteren Personen über 50 Jahren um plus 5 Prozent auf 119.327. Eine deutliche Abnahme gab es hingegen bei Jugendlichen unter 25 Jahren (-4,7 Prozent) und Inländern (-3,5 Prozent).

Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Schulungsteilnehmerinnen sank um 0,3 Prozent auf 186.176 und bei Männern verringerte sich die Anzahl um 1,3 Prozent auf 284.993 Betroffene.

In Wien ist die Zahl der als arbeitslos vorgemerkten Personen erstmals seit längerem gesunken – und zwar um 0,5 Prozent auf 142.713. Allerdings befanden sich im Dezember wesentlich mehr Menschen in Schulungen. Diese Zahl stieg um 10,4 Prozent auf 25.034. In Summe waren also um 0,9 Prozent mehr Wiener ohne Job als im Dezember 2015, teilte das AMS am Montag per Aussendung mit. “Die Zahl der Menschen auf Jobsuche nimmt derzeit also kaum zu, und das freut uns”, resümierte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl – allerdings: “Dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2017 wirklich sinken wird, dürfen wir in Wien aufgrund der Konjunkturprognosen allerdings leider nicht erwarten.”

15 % Arbeitslose in der Bundeshauptstadt

Die vorläufige Arbeitslosenquote – hier sind Menschen in Schulungen nicht mitberücksichtigt – betrug 15,0 Prozent in Wien, hieß es auf APA-Nachfrage. Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren um 7,1 Prozent gesunken. Ältere hatten es schwerer: Bei den Über-50-Jährigen gab es einen Anstieg um 4,5 Prozent. Der Bestand an offenen Stellen lag mit 4.513 um gut ein Drittel höher als im Vorjahr.

Nach Branchen betrachtet, mussten der Einzelhandel (plus 1,4 Prozent) sowie die Hotellerie und Gastronomie (plus 2 Prozent) leichte Zuwächse hinnehmen. Weniger Jobsuchende gab es diesmal in den Sektoren Warenproduktion (minus 5,4 Prozent) und Bau (minus 5,6 Prozent).

Arbeitslosigkeit-Rekordhoch – Verschnaufpause am Jahresende