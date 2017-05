Weltweit erste Where-to-Stay-Plattform “Favourhoods” startet

Nach der Kälte des Winters und vor der Hitze des Sommers ist jetzt die beste Zeit für einen spontanen Städtetrip. Eine Übersicht, in welchem Stadtviertel man sich am cleversten einquartiert, gibt es auf der weltweit ersten Where-to-Stay-Plattform favourhoods.com.

Where-to-Stay-Plattform empfiehlt Top-Hotelgegenden für Städtereisen

“Jedes Mal, wenn ich irgendwo zum ersten Mal hingeflogen bin, habe ich mir die selbe Frage gestellt: ‘Wo in der Stadt soll ich mir was suchen?’ Weil ich nichts weniger mag, als in einer schlechten oder einfach nicht zu mir passenden Gegend zu wohnen”, so Stefan Bauer, Gründer der Plattform. “Oft verbringt man Stunden auf booking.com beim Hotelvergleich und studiert Details bis hin zu den Badezimmerfliesen – mit der Umgebung selbst hält man sich aber nicht lange auf. Und selbst wenn es einem wichtig ist, in welchem Stadtviertel man unterkommt, findet man die Infos bislang nur verstreut in diversen Foren und Blogs.”

Für Reisende und Städteliebhaber wird dies nun einfacher: Drei Gegenden pro Stadt werden auf favourhoods.com empfohlen, plus die Gegenden vorgestellt, die man vermeiden sollte. Mitgeliefert werden drei Hoteltipps pro Top-Gegend. Heißt: 3 Favourhoods pro Stadt, 3 Tipps pro Favourhood. Gestartet wird mit den Städten Wien, Paris und Barcelona. Kurz darauf folgen Rom, Bangkok und Budapest.