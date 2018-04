Weltuntergang am 23. April? Planet X soll auf die Erde stürzen

Am 23. April soll die Welt untergehen – zumindest wenn es nach dem Verschwörungstheoretiker David Meade geht. An diesem Tag soll nämlich Planet X, auch Nibiru genannt, auf die Erde krachen und die gesamte Menschheit auslöschen. In der Vergangenheit hatten sich die Vorhersagen des Verschwörungstheoretikers allerdings nicht als sehr zuverlässig erwiesen. Diesmal steht er allerdings nicht alleine da, denn christliche Theoretiker stimmen ihm ebenfalls zu, da sich in der Bibel angeblich Hinweise zum Weltuntergang finden. Was eine bestimmte Sternenkonstellation mit der Theorie zu tun hat und welche Meinung Wissenschaftler dazu vertreten, erfahrt ihr im Video.