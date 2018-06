Weltbummeltag am 19. Juni: Wie schiebt ihr eure Aufgaben am Arbeitsplatz auf?

Wie schiebt ihr Aufgaben am Arbeitsplatz auf? - © Viking

Wir alle verschwenden Zeit in der Arbeit – manchmal absichtlich, manchmal nicht. Passend dazu ist am 19. Juni Weltbummeltag und Viking startete eine Umfrage unter Angestellten, wie auf österreichischen Arbeitsplätzen am häufigsten prokrastiniert wird. Ein Rechner verrät außerdem, wieviel man während des Aufschiebens eigentlich verdient.