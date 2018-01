Weiterer Unfall zwischen Radfahrer und Autolenker in Wien: Leserreporter-Foto

In der Brünner Straße 72A kam es gegen 13.30 Uhr zu dem Zusammenstoß zwischen dem 68-jährigen Radfahrer und dem PKW. Der Unfall ging jedoch glimpflicher aus, als jener am Dienstagmorgen, bei dem der Radfahrer tödlich verunglückte. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt. Er erlitt Prellungen am Knie und wurde nicht ins Krankenhaus gebracht, teilt uns der Pressesprecher der Wiener Berufsrettung Andreas Huber auf Anfrage mit.

Wollen auch Sie Leserreporter für VIENNA.at werden?

Hier finden Sie alle Infos!

(Red.)