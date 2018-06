Weitere Gratis-Dental-Leistung für Kinder: Mundhygiene für 10- bis 18-Jährige kostenlos

Zehn- bis 18-Jährige können ab Juli einmal im Jahr eine kostenlose Mundhygiene durchführen lassen. - © Pixabay.com (Sujet)

Die kostenlosen Dental-Leistungen für Kinder werden nach Einführung der Gratis-Zahnspange weiter ausgebaut: Zehn- bis 18-Jährige können ab 1. Juli 2018 einmal pro Jahr eine gratis Mundhygiene durchführen lassen, Kinder mit fixer Zahnspange sogar zweimal, so Alexander Biach, Chef des Sozialversicherungsträger-Hauptverbands, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.