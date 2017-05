Weinverkostung beim “Tag der offenen Kellertür” am Weingut Wien Cobenzl

Während es an anderen Orten Österreichs teils zu großen Ernteausfällen kam, fiel der Ertrag in Wien sehr gut aus. “Unsere Weingärten waren zum Glück weder vom Frost noch von Unwettern betroffen”, zeigt sich Betriebsleiter Thomas Podsednik erleichtert. 2017 fallen die Weine fruchtbetont und mit intensiver Aromenausprägung aus.

“Tag der offenen Kellertür” am Weingut Wien Cobenzl

“Wien ist das einzige Weinbaugebiet der Welt, das zur Gänze innerhalb der Grenzen einer Millionenmetropole liegt – und dabei großartige Weine hervorbringt. Die Stadt Wien unterstützt die Arbeit der Winzerinnen und Winzer und tut alles, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, sich am Tag der offenen Kellertür von der hohen Qualität der Weine zu überzeugen. Es ist die ideale Gelegenheit, sich in geselliger Runde durch den neuen Jahrgang und auch so manche Lagenrarität zu kosten!”, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Beim “Tag der offenen Kellertür” wird auch zu kostenlosen Führungen durch den Weinkeller und das Presshaus geladen. Für Familien wird ein Abstecher zum angrenzenden Kinderbauernhof empfohlen.

Weinverkostung: Details zum “Tag der offenen Kellertür”