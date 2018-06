Weingut Cobenzl überzeugte beim Wiener Weinpreis 2018

Dienstag Abend wurde der Wiener Weinpreis von Bürgermeister Michael Ludwig verliehen. In der Kategorie “Cuvée Rot” gewann das Weingut Cobenzl. “Die Wiener Winzerinnen und Winzer bringen Weine in höchster Qualität hervor, das hat der diesjährige Weinpreis wieder deutlich gezeigt. Stets vorne dabei ist das Weingut Cobenzl und überzeugt seit vielen Jahren mit Weinen der Spitzenklasse”, gratuliert Umweltstadträtin Ulli Sima.

Wiener Weine weisen hohe Qualität auf

“Der Wiener Wein ist untrennbar mit dem Lebensgefühl und der Lebensqualität in der Stadt verbunden. Die Stadt Wien unterstützt die Arbeit der Winzerinnen und Winzer und tut alles, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen – so bleibt die hohe Qualität der Wiener Weine auch für die Zukunft gesichert”, so Ulli Sima.

Cuvée überzeugt beim Wiener Weinpreis 2018

Überzeugt hat der Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Blauer Zweigelt mit elegant-würzigen Noten und besticht mit dunkler Frucht sowie Schokolade. “Unser neuer Landessieger stammt von der Ried Jungenberg am Bisamberg im 21. Bezirk. Diese Südlage genießt milde, gleichmäßige Wärme mit viel später Herbstsonne”, zeigt sich Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik mit dem Potenzial der Riede sehr zufrieden. “Eine wahre Gewinnerlage, von der wir gerade den zweiten Landessieg in Folge verzeichnen dürfen!”

Der Sieger “Ried Jugendberg, Bisamberg Wien – Cuvée 2013” ist im Ab Hof-Verkauf am Weingut Wien Cobenzl sowie online auf www.weingutcobenzl.at/ und in ausgewählten Betrieben erhältlich.

(Red.)