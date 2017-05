Weinflaschen aus Keller gestohlen: Festnahme im 9. Bezirk

Ein Foto aus einer Wildkamera hat am Freitagnachmittag in Wien-Alsergrund zur Festnahme eines Weinflaschen-Diebs geführt. Der Besitzer eines Kellerabteils in einem Mehrparteienhaus in der Fuchsthallergasse hatte das Gerät, das eigentlich zur automatischen Aufnahme von Wildtieren gedacht ist, zum Schutz vor Einbrechern angebracht. Bei dem Einbruch löste ein Bewegungsmelder die Kamera aus.

Der Bewohner bekam ein Foto auf sein Handy geschickt und rief die Polizei, wie diese in einer Aussendung mitteilte. Der 42-jährige Einbrecher wurde mit mehreren Flaschen Wein aus dem Kellerabteil noch beim Tatort festgenommen.

(APA, Red.)

