Wein-Paket vom Weingut Franz Schindler gewinnen

VIENNA.at verlost zwei Wein-Pakete bestehend aus sechs Weinen vom Weingut Franz Schindler.

Bereits in der vierten Generation steht bei Familie Schindler die Traube im Mittelpunkt des täglichen Lebens. Im burgenländischen Mörbisch am See reifen auf 15 ha Rebfläche kräftige Pflanzen zu vollmundigen Früchten, die ihr volles Aroma im dunklen Bauch edler Barrique entwickelt. Der Weingarten, mit 70% hochkarätiger Rotweine und 30% harmonischer Weißweine, befindet sich in den besten Rieden rund um Mörbisch. Hoch oben, über den Köpfen der Burgenländer genießen Frucht und Pflanze das ausgeglichene pannonische Klima, während ihre starken Wurzeln sich tief in den Lehmboden bohren.

Vielfalt genießen – Drei Linien weisen den Weg

Kenner schätzen das vielfältige Sortiment des Weingutes Franz Schindler. Von temperamentvollen leichten Weißweinen bis hin zu fruchttiefen kräftigen Rotweinen mitenormer Substanz und viel Potential ist für jeden Geschmack etwas dabei. Um Kunden die Suche nach dem individuell passsenden Wein zu erleichtern, hat Familie Schindler ihr Sortiment in drei Serien unterteilt:

Besondere Stunden – verlangen nach besonderen Genussmomenten. Aus dem roten Sortiment bieten sich gleich drei Cuvées an, die auch international keinen Vergleich scheuen müssen. Angeführt wird das Trio von „L’esprit Ferry“ der Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot zu einem geschmeidigen, harmonischen und stets fruchttiefen Ganzen vereint. Noch eine Stufe darüber steht die „Cuvée d’Or“ aus Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Merlot, welche die herzhafte Frucht der autochthonen Rebsorte Blaufränkisch mit kühler Eleganz und kräftigen, doch ausgereiften Tannin zu vermählen versteht! Nur in den allerbesten Jahren gekeltert und für zwei Mal 18 Monate lang in neuen ausgewählten Barriques gelagert, wird die „Grande Cuvée d’Or“. Diese Rotweinkreation des Weingutes Franz Schindler spielt in der Klasse der „Superpremium-Rotweine“ internationalen Maßstabes mit und steigert die zuvor beschriebenen Attribute zu einem Feuerwerk an Geschmackseindrücken. Mit dem Jahrgang 2002 vervollständigt ein reinsortiger Merlot und seit 2003 auch ein reiner Cabernet Sauvignon das Sortiment des Weingutes. Beide werden in ausschließlich neuen, ausgewählten Barriques für 24 Monate ausgebaut. Ähnlich wie das “Flaggschiff” Cuvée d´Or vereinen diese Weine tiefe Fruchtfülle mit Holz-Toasting-Noten zu großen Rotweinen mit enormer Substanz und viel Potential! Als neuestes Mitglied der „Premium-Rotweine“ hat sich ein reinsortiger Blaufränkisch, aus der Riede „Lehmgrube“, bereits bestens ins Sortiment integriert!