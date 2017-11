WeihnachtsQuartier 2017 im MQ: Exklusives Design und originelle Unikate

Unter dem Motto „Lust auf Design“ versammeln sich am ersten Adventwochenende 99 Designerinnen und Designer, um ihre ausgesuchten Einzelstücke und originären Kollektionen auf 1.000 m² in der Ovalhalle, der Arena21 und dem frei_raum Q21 des MQ zu präsentieren.

Design aus ungewöhnlichen Materialien: WeihnachtsQuartier 2017

Bekannte und viele neue, junge Gesichter treffen sich auf der etablierten Verkaufsschau. Sie geben den BesucherInnen Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihrer Produkte, die aus den unterschiedlichsten Materialen hergestellt werden. Holz, Textilien, Keramik, Horn, Papier, Glas oder auch recycelte Elemente sind u.a. Werkstoffe, die unter den Händen der Designerinnen und Designer in einen neuen Kontext gestellt werden, dabei jedoch ihre Funktionalität nie verlieren.

Neu beim WeihnachtsQuartier 2017 im MQ Wien

Das WeihnachtsQuartier wird dieses Jahr zum ersten Mal von MTS Wien veranstaltet. Gabriela Schmidle über die Neuerungen: „Unser Fokus liegt klar auf österreichischem Design, kleinen Labels und Manufakturen. Um die Einzigartigkeit, Qualität und Produktvielfalt zu garantieren wurde eine Fachjury ins Leben gerufen, die die Austellerinnen und Aussteller nach diesen Kriterien auswählte.“

Darüber hinaus wird das MQ vom 1. bis 3. Dezember zum Meet & Greet für junge KünstlerInnen und angehende DesignerInnen: Die österreichische Künstlerin Martina Hajny bringt, mit ihren aus herkömmlichen Glühbirnen kreierten Leuchtobjekten, Licht in die dunkle Jahreszeit und trifft auf die Schülerinnen und Schüler der Mode- und Kunstschule Die Herbststraße sowie der Modeschule Hetzendorf, die Christbäume mit ihrem ausgefallenen Schmuck für ganz individuelle Weihnachten gestalten. Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt unter anderen Patricia Kahane mit ihrem Sozialprojekt „Alnour“ kunstvolle Stickereien nach marokkanischer Tradition, das Wiener Designlabel „Said the fox“ nachhaltige Bags, Boxes und Cases für zuhause und die Reise oder die Keramikkünstlerin Eva Mayer Schalen, Gefäße aus Steinzeug und Porzellan. Neu mit dabei sind unter anderen die Wiener Taschendesignerin Annette Weger, die „Druckwerkstatt“ Elli Seeger mit ihren einzigartigen handgedruckten Textilien sowie die stilsicher-minimalistischen Papierwaren von „Paperbird“.

Das WeihnachtsQuartier ist für drei Tage DER Treffpunkt für die Kreativszene und alle Design-Interessierte.

WeihnachtsQuartier im MQ

Freitag, 1. Dezember 2017 | 14 bis 20 h

Samstag, 2. Dezember 2017 | 10 bis 20 h

Sonntag, 3. Dezember 2017 | 10 bis 19 h

MuseumsQuartier – Arena21, Ovalhalle und frei_raum Q21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Eintritt frei!

