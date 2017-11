Weihnachtsmarkt “Winter Wonderland” am Flughafen Wien

Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „Winter Wonderland“, mit romantischer Mistelzweig-Kussstation, einer festlichen Lametta-Fotowand sowie Punsch- und Süßwarenhütten. Außerdem schmückt ein einzigartiges Winter-Design von österreichischen Künstlern die Wände, das Geschenkpapier sowie die Geschenktragetaschen an der kostenlosen „Gift Wrapping“ Station. Spenden aus dem Verpackungsservice kommen der Aktion „Hilfe>Armut“, der Caritas Österreich, zugute. Der Weihnachtsmarkt am Flughafen Wien hat bis 24. Dezember 2017 täglich von 10.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Winter Wonderland am Flughafen Wien

Bis zum 24. Dezember 2017 erstrahlt der Flughafen Wien im Weihnachtsflair. Festliche Dekorationen sowie ein modern-winterliches Design ziehen sich durch die Terminals. Am Weihnachtsmarkt im Terminal 1 sind täglich von 10.00 bis 16.30 Uhr Kekse und regionale Weihnachtsbäckereien, Punsch sowie österreichische Souvenirs erhältlich. Vor einer festlichen Lametta-Fotowand können Besucher und Reisende die ersten vorweihnachtlichen Fotos knipsen. Für Romantik sorgen Mistelzweige, die Kuss- und Glücksbringer in der Adventzeit, im Ankunftsbereich. Ein weiteres Highlight ist der funkelnde, mit über tausend Swarovski-Ornamenten geschmückte, Weihnachtsbaum in der Plaza.

Am Flughafen erworbene Geschenke können gegen eine freiwillige Spende an der „Gift Wrapping“ Station verpackt werden. Jenes Verpackungsservice steht Passagieren im Terminal 1 in der Plaza zur Verfügung. Das Besondere: Die Designs der Geschenkpapiere und der Geschenktragetaschen wurden von drei österreichischen Künstlern – Francesco Ciccolella, HFA Studio und Thomas Zeitlberger – exklusiv für den Flughafen Wien kreiert. Außerdem ergehen die Spenden aus dem kostenlosen Verpackungsservice an die Aktion „Hilfe>Armut“ der Caritas Österreich.

Die einen verbringen Weihnachten in einer Schneelandschaft, während die anderen die Weihnachtszeit unter Palmen zelebrieren. Diese beiden Welten sowie eine fabelhafte Tierwelt vereinte der Designer und Illustrator Thomas Zeitlberger in einer surrealen Winterwelt. Eine Kombination aus Modernem und Elementen der Gotik verleiht dem Airport-Weihnachtsmarkt „Winter Wonderland“ einen nostalgischen Touch. Das einzigartige Design von Zeitlberger ziert die Wände, das Geschenkpapier sowie die Geschenktragetaschen beim Verpackungsservice. Außerdem gibt es für die jüngsten Passagiere die weihnachtlichen Motive gesammelt in einem Malbuch zum Ausmalen.

Weihnachtsmarkt am Flughafen Wien

Terminal 1

Öffnungszeiten: Bis 24. Dezember 2017 täglich von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr