Weihnachtsbasar in Wien als Reise in über 80 Länder

Der UNWGBazaar lädt wieder ins Austria Center Vienna. - © UNWG

Der Weihnachtsmarkt der Organisation „United Nations Women’s Guild“ (UNWG) lädt am Samstag, den 2. Dezember, zur Reise in über 80 Länder in das Austria Center Vienna. Der Eintritt ist frei. Die Erlöse kommen internationalen Kinderhilfsprojekten zugute.