Weihnachtsbasar der Justizanstalten in Wiener Justizpalast

Bei dem Weihnachtsbasar können Unikate erworben werden. - © APA/BARBARA GINDL (Sujetbild)

Am Mittwoch, 29. November, hat der alljährliche Weihnachtsbasar der österreichischen Justizanstalten im Foyer des Justizpalastes in Wien eröffnet. Besucher können dort Unikate erwerben, die in Handarbeit gefertigt wurden.