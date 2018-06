Wehen im Wiener Kongressbad: Lucy kommt im Rettungswagen zur Welt

Lucy kam im Rettungswagen kurz vor der Wiener Rudolfstiftung zur Welt. - © Johanniter/Sammer

Am Donnerstag wurden die Johanniter zu einem Einsatz ins Kongressbad in Wien-Ottakring gerufen, weil bei einer Hochschwangeren plötzlich die Wehen einsetzten. Am Weg ins Krankenhaus hatte es das Baby dann besonders eilig und kam um 16:43 im Rettungswagen zur Welt.