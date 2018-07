WhatsApp schränkt seine Funktionen auch in Europa ein.

WhatsApp schränkt seine Funktionen auch in Europa ein. ©glomex

WhatsApp schränkt seine Funktionen auch in Europa ein. ©glomex

Wegen Lynchjustiz in Indien: Whatsapp schränkt App auch in Europa ein

Nach einer Reihe von Lynchjustiz-Fällen in Indien schränkt WhatsApp das Weiterleiten von Nachrichten ein. Auch Nutzer in Europa kriegen das zu spüren

In Indien, dem mit mehr als 200 Millionen Nutzern größte Markt von WhatsApp, können versuchsweise maximal fünf Chats, egal ob individuell oder in Gruppen, gleichzeitig geführt werden. Auch in Europa wird die Anzahl der Personen, mit denen Inhalte geteilt werden können, auf 20 beschränkt.

20 Tote durch WhatsApp Mit den Maßnahmen will WhatsApp das massenhafte Weiterleiten von Nachrichten unterbinden. Grund sind mehrere Vorfälle in Indien, bei denen auf Whatsapp zu Lynchjustiz gegen mutmaßliche Kindesentführer aufgerufen wird. Seit Mai sind dadurch 20 Menschen zu Tode geprügelt worden. Das bekannteste Video stammt dabei ausgerechnet von einer Organisation, die mit einem Werbefilm auf Kindesentführungen aufmerksam machen will.