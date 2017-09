Wegen Altersschwäche, Krankheiten, Bauarbeiten: Wiener City erhält 200 neue Bäume

Die Wiener Innenstadt erhält 200 Baumnachpflanzungen - © APA (Sujet)

Weil etwa auf der Wiener Ringstraße in den letzten Jahren zahlreiche Bäume wegen Altersschwäche, Baumkrankheiten oder Bauarbeiten gefällt werden mussten, werden nun in den nächsten vier Jahren insgesamt 200 Schattenspender in der Innenstadt nachgepflanzt.