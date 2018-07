WEGA seilte zwei 16-jährige Burschen von Baukran in Wien ab

Mehrere Burschen kletterten am Mittwochabend auf einen Baukran in der Pfeifergasse. Die Wiener Polizei wurde alarmiert, zwei 16-jährige Burschen wurden mit Hilfe der Seiltechniker der WEGA vom Kran gerettet.

Am Mittwochabend wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, die mehrere Personen auf einem Baukran in der Pfeifergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünhaus wahrnhemen konnten. Als die Beamten eintrafen, konnten sie zwei Jugendliche (17, 19) in unmittelbarer Nähe der Baustelle anhalten. Zwei weitere Burschen kletterten zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Baukran. Mit Hilfe der Seiltechniker der WEGA konnten die beiden 16-Jährigen gesichert und gerettet werden.