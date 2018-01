WEGA-Einsatz: Wiener Essenslieferant und Polizisten verletzt und mit dem Umbringen bedroht

Gegen 3.40 Uhr kam es in der Mengergasse zu dem Vorfall. Nachdem der Essenslieferant durch einen Faustschlag verletzt wurde, zog sich der 28-Jährige in seine Wohnung zurück. Die Nachbarn verständigten die Polizei, da der Mann offenbar in seiner Wohnung tobte. Als die Beamten versuchten, die Situation zu klären, kam der Mann aus der Wohnung, verhielt sich extrem aggressiv und bedrohte die Polizisten mit dem Umbringen. Als er durch den Einsatz von Pfefferspray zurückgedrängt wurde, verschanzte er sich in der Wohnung. Infolgedessen wurde die WEGA zur Türöffnung angefordert.

Während der Durchführung der Türöffnung kam der 28-Jährige jedoch von selbst heraus und ging erneut auf die Beamten los. Bei seiner Festnahme widersetzte er sich so heftig, dass zwei Polizisten Rissquetschwunden erlitten. In der Wohnung wurden rund 18 Gramm Cannabis sichergestellt.

