Die Breitenfurter Straße in Wien wurde bis zur Sicherung der Waffen gesperrt. - © APA (Sujet)

Großeinsatz in Wien-Meidling: Am späten Samstagabend wurde die Polizei von einer Passantin alarmiert. Sie gab an, ein Mann hätte drei Mal aus dem Fenster geschossen. Die WEGA stürmte die entsprechende Wohnung. Es wurden rund 80 Waffen, darunter auch Kriegsmaterial sichergestellt. Die Breitenfurter Straße wurde im Einsatzbereich gesperrt.