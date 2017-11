WEGA-Einsatz: Mann attackiert Kontrahenten mit Holzlatte in Wiener Wettlokal

Nachdem ein 36-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Holzlatte attackierte, kam es zum WEGA-Einsatz. - © APA (Sujet)

Am Montag kam es in Wien-Favoriten zu einem WEGA-Einsatz, nachdem ein Mann einen 29-Jährigen zunächst mit der Faust und anschließend mit einer Holzlatte geschlagen hatte. Zu dem Vorfall kam es in einem Wettlokal in Wien-Meidling.