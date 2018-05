Die WEGA kam für die Räumung des Hauses in Wien-Hernals zum Einsatz. - © APA (Sujet)

Am Montag wurde von der Polizei ein von elf Aktivisten besetztes Haus in Wien-Hernals geräumt. “Der Hausbesitzer hat die Räumung beauftragt. Sieben Personen gingen nicht freiwillig und mussten von den Beamten aus ihrem Versteck im Dachboden geholt werden”, so Polizeisprecher Daniel Fürst.