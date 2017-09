Waves Vienna 2017: 100 Bands auf 13 Bühnen im 9. Bezirk

Der 9. Bezirk wird erneut zum Hotspot für Labelbetreiber, Veranstalter und Musikinteressierte. Rund einhundert neue Acts werden in der Festivalzentrale, dem WUK, und in Off-Locations wie der Modeschule oder der Canisius Kirche auftreten. Gleichzeitig sind etablierte Gruppen wie Clap Your Hands Say Yeah (US) im genrereichen Line-Up vertreten. Das Festival wird in diesem Jahr um vier Bühnen erweitert und ein Craft Beer & Street Food Market ergänzt das umfangreiche Programm aus Live Shows, Conference, Workshops und vielem mehr.

Waves Festivalzentrale im Wiener WUK

„Wir sind ein Entdeckerfestival, das neue heimische und internationale Acts aus den Bereichen Alternative, Elektronik, Rock, Hip Hop und Clubmusik vor den Vorhang holt – und das mittlerweile auf 13 Bühnen“, erklärt Festivaldirektor Thomas Heher. Wie im letzten Jahr wird das WUK zur Waves Festivalzentrale. In einem Radius von maximal acht Gehminuten werden Off-Locations wie das Schubert Theater oder die Modeschule bespielt. „Ganz besonders freue ich mich auf eine brandneue und ganz besondere Location: In der Canisius Kirche werden großartige Musiker wie Wandl, Louie Austen oder der ukrainische Pianist Lubomyr Melnyk auftreten“, so Thomas Heher.

Indie Rock, Elektro, R&B, Hip Hop, Pop für 15.000 Besucher

Teil des genrereichen Line-Ups sind darüber hinaus die New Yorker Indie-Rocker von Clap Your Hands Say Yeah und der britische Produzent und Trip Hop und R&B Artist Forest Swords. Von Indie-Rock über Elektro, von Hip Hop und Pop bis hin zu Dub – das Waves zeigt alle Facetten von Live-Musik. Bis zu 15.000 Fans und Musikschaffende werden zum Konzert- und Performancereigen erwartet.

Music Conference und Workshops

Bei der Music Conference und den Workshops treffen Labels, Manager, Booker, Journalisten und Veranstalter aufeinander. Von Feedback Listening Sessions und Speed Meetings mit Musikexperten bis hin zu Panels und Networking Sessions: hier wird der Austausch mit Vertretern der Musikindustrie möglich.

Craft Beer & Street Food Market mit Live Acts

Gleichzeitig zum Waves Vienna findet im Hof der Modeschule direkt hinter dem WUK am Freitag und Samstag erstmals der Craft Beer & Street Food Market bei freiem Eintritt statt. Genauso international wie das Festival präsentiert sich der Markt mit unterschiedlichsten Bier- und Essensspezialitäten aus aller Welt.

Freitag und Samstag von 18:45 bis 22:00 gibt es auf der Open-Air-Bühne im Hof Live Musik unter anderem von den Berliner Garage Rockern von Chuckamuck, dem italienischen Pop und Soul Sänger Kiol oder den österreichischen IndieRockern At Pavillon – ebenfalls bei freiem Eintritt. Samstag ab 11:00 findet die Saturday Morning Session mit weiteren Live-Acts und ebenfalls freiem Eintritt statt.

Factbox zum Waves Vienna 2017

28.-30.9.2017

WUK sowie diverse Locations in 1090 Wien

Festivalpass: 49 Euro, Tagespass Donnerstag: 18 Euro, Freitag/Samstag: 22 Euro

Line Up und Tickets: www.wavesvienna.com

Craft Beer & Street Food Market

Fr., 29.9., 17:00-22:00

Sa., 30.9., 11:00-22:00

Bier- und Foodspezialitäten aus der ganzen Welt

Live Musik täglich ab 18:45

Severingasse 9 (Hof der Modeschule)

freier Eintritt

