Wasserschaden in Wiener Hauptbücherei: Schimmel in Decken und Möbeln

Wegen eines Wasserschadens kam es in der Wiener Hauptbücherei am Neubaugürtel zu Schimmelbefall. Die Behebung der Schäden sei im Gange.

Die Wiener Hauptbücherei ist nach einem Wasserschaden von Schimmel befallen gewesen. Wie die “Presse” am Mittwoch berichtete, waren mehrere Stockwerke des Gebäudes am Wiener Urban-Loritz-Platz betroffen. Mittlerweile ist das Schimmelproblem behoben. Bücher wurden nicht beschädigt. Allerdings muss die Dachterrasse nun auf undichte Stellen untersucht werden.

Regenwasser eingesickert

“Während großer Unwetter in den letzten Monaten kam es durch einsickerndes Regenwasser in Teilen des zweiten und dritten Obergeschoßes zu Wasserschäden”, wird Werner Kantner von den Wiener Büchereien in der “Presse” zitiert. Außerdem sei aufgrund eines defekten Geschirrspülers im Personalaufenthaltsraum längere Zeit unbemerkt Wasser in die Bodenkonstruktion eingedrungen.