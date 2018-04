WAMP Vienna 2018: Internationaler Designmarkt im MQ startet in die neue Saison

Bock auf Designlabels aus Österreich, Ungarn und Mitteleuropa? Händeringend auf der Suche nach neuen Styles für das Frühjahr und den Sommer? Auf der Suche nach aufregenden neuen Kollektionen, Unikaten, handgefertigten Schmankerl und entsprechender Stückszahl sowie fair produziert?

“Where Art Meets People”, sprich: WAMP, liefert Abhilfe in allen Belangen am 14. April. Wer von der reichhaltigen Auswahl der über 100 Designer überwältigt werden und dringend Kraftnahrung benötigen sollte, wird übrigens mit Streetfood versorgt, bei der “Relax Area” ist der Name Programm und die Hängematten besonders bequem.

Infos zur Veranstaltung

WAMP Vienna 2018 Designmarkt

Wann: 14. April 2018, 11.00 – 19.00 Uhr

Wo: Vorplatz des MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Eintritt: Frei

Link zur Veranstaltung auf Facebook

Link zur Homepage

(Red.)