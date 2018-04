Walpurgisnacht auf Burg Plankenstein: Das Programm beim Hexenfest

Auf der Burg Plankenstein lädt man zur Walpurgisnacht. - © dpa (Sujet)

Die Walpurgisnacht gilt als traditionelles Fest am 30. April, mit dem der Mai eingeläutet wird. Auf der Burg Plankenstein in NÖ lädt man an diesem Tag zur Grillerei samt Live-Musik, Tanz und Hexenfeuer. Mehr zum Programm lest ihr hier.