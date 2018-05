Waldviertel meets Vienna: Start für waldviertelpur am Wiener Rathausplatz

Wer sich da nicht ins Waldviertel verliebt: Von 16. bis 18. Mai verwandelt sich der Platz vor dem Wiener Rathaus in ein ganz besonderes Fleckchen Erde. In rund 70 Ständen halten Wirte, Bäcker, Feinkostproduzenten, Bauern, Schnapsbrenner, Winzer und andere Genussanbieter kulinarische Köstlichkeiten für die Besucher bereit. Daneben geben Gastgeber und Spezialisten Einblicke in das breite Freizeit- und Gesundheitsangebot des Waldviertels.

waldviertelpur am Wiener Rathausplatz

Traditionelle Handwerkskunst darf hier natürlich auch nicht fehlen: Zahlreiche Handwerker werden bei waldviertelpur ihr Werkzeug auspacken und sich bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen. Apropos Tradition: Auch der typische “Zwettler Bieranstich” mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft durfte in diesem Jahr nicht fehlen.

Nach 15 Jahren waldviertelpur zieht Karl Schwarz, Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl, eine höchst erfreuliche Zwischenbilanz: “Die Ziele, die wir uns damals gesetzt hatten, wurden weit mehr als erfüllt. Wien kennt und schätzt das Waldviertel und sein klares Profil. Man kann sagen: Wir sind angekommen!”

Knapp 100.000 Besucher im Vorjahr

Das Fest erfreut sich immer größerer Beliebtheit, so schauten im vergangenen Jahr bereits knapp 100.000 Besucher am Rathausplatz vorbei. Die Mischung aus bodenständig-kreativer Kulinarik, Musik, Handwerk und Freizeitinformation kommt bei den Wienern bestens an.