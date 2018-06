Wakeground: Wakeboarden für Wiener

Der Wakeground hebt sich nicht nur durch seinen Lift von anderen Anlagen ab, sondern auch durch den Betreiber und die Coaches. Der Inhaber und Coach Gerald Maurer ist Weltmeister in der Klasse Masters Men und Österreichs bisher einziger Wakeboardweltmeister. Emilio Epstein, ebenfalls ein Wakeground-Coach, ist zweimaliger Staatsmeister. Schon allein deshalb fühlt man sich als Anfänger in Klingenbach gut aufgehoben.

Coaching vom Wakeboardweltmeister

Snow-, Skate- oder Longboarder sind beim Wakeboarden klar im Vorteil, allerdings bietet der Anfängerkurs auch für unerfahrene Leute einen guten Einstieg in die Wassersportart. Bei einer 30 minütigen Theorie erklären die Coaches, was beim Wakeboarden beachtet werden muss und wie man ein optimales Ergebnis erzielen kann. Danach geht es gleich in die Praxis über, während der Lift von einem der Coaches gesteuert wird. Der Vorteil dieser Anlage ist, dass der Seilzug bei einem Sturz direkt zurückgefahren werden kann und man nicht zum Steg zurückschwimmen muss um weiterzumachen.

Neben dem Anfängerkurs stehen auch 15 minütige Pro Coachings und eine dreistündige Coaching Clinic zur Auswahl, bei der das richtige Anfahren und Landen nach Obstacles und Inverts geübt wird. Es gibt auch die Möglichkeit einer Tages- und Abendkarte (die letzten zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang), mit denen man so viel fahren kann wie man möchte. Die benötigten Materialien sind bei allen Kurspreisen inkludiert.

Kinder- und Jugendcamps im Sommer

Für junge Wakeboarder stehen die Kinder- und Jugendcamps von Montag bis Freitag um 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr zur Verfügung. Vor Ort werden mindestens ein ausgebildeter Pädagoge, ein Kindergärtner und mehrere Sportlehrer anwesend sein, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, sowie dem Coaching der Sportart vertraut sind. Übernachtungsmöglichkeiten bestehen nicht, allerdings können die Kinder in einem angemessenen Zeitraum übergeben und abgeholt werden.

Kurspreise

Anfänger Kurs: Erwachsene 59 Euro, Kinder (unter 16 Jahre) 45 Euro

Pro Coaching Gerald/Emilio: Erwachsene 35 Euro, Kinder (unter 16 Jahre) 28 Euro

Coaching Clinic: Erwachsene 59 Euro, Kinder (unter 16 Jahre) 45 Euro

Tageskarte: Erwachsene 45 Euro, Kinder (unter 16 Jahre) 32 Euro

Abendkarte: Erwachsene 30 Euro, Kinder (unter 16 Jahre) 23 Euro

Kinder- und Jugendcamps: ab 119 Euro

Gewinnspiel

Für all jene, die Wakeboarden unbedingt mal ausprobieren wollen, verlost VIENNA.at einen Anfängerkurs in Klingenbach für zwei Personen. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 21. Juni um 10:00 Uhr, der Gewinner oder die Gewinnerin wird im Laufe des Vormittags via e-Mail benachrichtigt. Zum Gewinnspiel geht es hier entlang.