Wahltermine: Drei der vier Landtagswahlen 2018 fixiert

Von Jänner bis April gibt es monatlich einen Urnengang: Den Anfang machen die Niederösterreicher am 28. Jänner, am 25. Februar wählt Tirol und am 4. März Kärnten. In Salzburg haben sich die Parteien auf den 22. April verständigt, beschlossen ist dieser Termin noch nicht. Voraussichtlich ebenfalls am 22. April gibt es noch eine Kommunalwahl: Die Innsbrucker küren ihre Gemeinderäte und den Bürgermeister.

Besonders spannend wird das Wahljahr 2018 für die Grünen, denn in Tirol, Kärnten und Salzburg stehen drei ihrer (mit Vorarlberg und Wien) fünf Regierungsbeteiligungen zur Debatte.

In Kärnten kommt es zum großen Match zwischen SPÖ und FPÖ: 2013 holten sich die Sozialdemokraten bei erdrutschartigen Verlusten der skandalgeschüttelten Blauen erstmals seit 1994 wieder Platz 1, Peter Kaiser wurde der erste SPÖ-Landeshauptmann seit 1989 und regiert seither gemeinsam mit der ÖVP und den Grünen. Bei der Nationalratswahl wurde aber wieder die FPÖ stärkste Partei im südlichsten Bundesland.

Landtagswahlen in NÖ, Kärnten, Tirol und Salzburg

In den anderen drei Bundesländern treten drei ÖVP-Landeshauptleute – mit größten Erfolgschancen – an, um ihre Vormacht zu verteidigen: In Niederösterreich schlägt Johanna Mikl-Leitner, die heuer Erwin Pröll ablöste, ihre erste Wahl als Landeshauptfrau. Im traditionell schwarzen Tirol geht Günther Platter am 25. Februar in seine zweite Wahl. Und in Salzburg versucht Wilfried Haslauer, den 2013 zurückgeholten Landeshauptmannsessel zu verteidigen.

Bürgermeister-Wahl in Salzburg

Im heurigen Jahr gibt es noch eine größere Wahl: Die Salzburger müssen – 15 Monate vor der regulären Wahl – einen neuen Bürgermeister küren, weil SP-Stadtchef Heinz Schaden nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung im Untreue-Prozess zurücktrat. Da sechs Kandidaten am Stimmzettel stehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Entscheidung nicht schon kommenden Sonntag, sondern erst in der Stichwahl am 10. Dezember fällt.

