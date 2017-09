Wahlprogramm der ÖVP wird präsentiert – neuer “stiller Generalsekretär”

Bei diesem geht es sechs Wochen vor der Wahl um letzte Wahlkampfdetails und Abstimmungen mit den Bundesländern. Auch die Programminhalte sind Thema.

Parteichef Kurz hat weitgehend freie Hand

Kurz wird dem Vorstand wohl Details seiner Pläne berichten, einen Beschluss braucht der Parteichef für sein Programm nicht, hat er doch am jüngsten Parteitag nicht nur in personellen, sondern auch in programmatischen und strategischen Fragen weitgehend freie Hand erhalten hat.

Publik wurde am Freitag auch eine bisher unbekannte Personalentscheidung in der Volkspartei. Laut der Tageszeitung “Die Presse” wurde Kurz’ langjähriger enger Mitarbeiter Stefan Steiner bereits im Juni Ko-Generalsekretär neben Elisabeth Köstinger.

Stefan Steiner wurde ÖVP-Generalsekretär

Offiziell teilte die ÖVP damals mit, dass Steiner in die “Leitung der Bundespartei” einzieht, und für programmatische Inhalte und Strategie zuständig sein werde. Dass Steiner damit auch Generalsekretär wird, wurde nicht erwähnt.

Detail am Rande: Generalsekretärinnen wurden in der Volkspartei – vor Köstinger waren Maria Rauch-Kallat und Ingrid Korosec – zu Beginn ihrer Amtszeit stets Männer an die Seite gestellt. Laut “Presse” sei es Kurz aber vor allem darum gegangen, seinen engsten Mitarbeiter Steiner an zentraler Stelle der Partei positioniert zu haben.

