Wahlkampffinish in NÖ: Grüne sind “72 Stunden im Land unterwegs”

Die Grünen werden im Finish des niederösterreichischen Landtagswahlkampfes “72 Stunden im Land unterwegs” sein. Sie setze dabei von Donnerstag bis Samstag auf “möglichst viel Bürgerkontakt”, sagte Spitzenkandidatin Landessprecherin Helga Krismer am Mittwoch am Rande eines Pressegesprächs in Mödling. Für Sonntag sei sie “halbwegs zuversichtlich”.

Sie wolle überzeugen, dass es eine “erfahrene und unerschrockene Kontrollkraft” im Land brauche, kündigte Krismer für den Endspurt des Wahlkampfes an. Im Parlament würden die Grünen – nach der Pleite bei der Nationalratswahl im Oktober – “schmerzhaft fehlen”, sei ihr bereits attestiert worden. “Das soll in Niederösterreich nicht sein.” >> Alle Informationen zur Landtagswahl in NÖ