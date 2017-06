Die Polizisten fanden bei dem Mann in Wien-Simmering diverse Waffen und Drogen. - © APA (Sujet)

Am Freitagabend verständigte eine Frau die Polizei, nachdem sie in Wien-Simmering einen Mann am Boden liegen sah – neben ihm eine Waffe. Später fanden die Polizisten neben Drogen auch noch weitere Waffen bei dem Mann.