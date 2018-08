Währinger Straße: Bim-Linien wieder in beide Richtungen unterwegs

Seit Montag fahren die Straßenbahnen auf der Währinger Straße wieder in beide Richtungen und die Umbauarbeiten befinden sich in der Endphase.

Die Bauarbeiten in der Währinger Straße gehen in die Endphase. Die Straßenbahnen fahren seit 13. August wieder in beide Richtungen, für den Kfz-Verkehr bleibt die Einbahn stadtauswärts jedoch noch aufrecht. Die Umbauten schreiten weiter voran, Bäume werden gepflanzt, Parkplätze fallen dadurch aber weg.