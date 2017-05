WAC holt Remis beim SKN und fixiert Klassenerhalt

In der ersten Hälfte gab’s in der mit 5.251 Zuschauern gut gefüllten NV Arena in St. Pölten kaum Höhepunkte. Der SKN versuchte das Spiel an sich zu reißen, brachte jedoch zunächst wenig zustande. Den ersten „Warnschuss“ gab WAC-Stürmer Issiaka Ouedraogo in der 11. Minute ab, der den Ball aber Richtung SKN-Fanklub Wolfbrigade jagte. Ein paar Minuten später testete St. Pöltens vermeintlicher Spielgestalter Lukas Thürauer WAC-Keeper Alexander Kofler mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Selbigen viel zu unplatzierten zu fangen, war für Kofler ein leichtes. Kurz danach ging der SKN mit der ersten schönen Aktion in Führung: Stoßtürmer Lonsana Doumbouya legte einen langen Ball perfekt mit der Brust für Michael Ambichl ab, der den Ball mit links trocken im Netz versenkte. Anschließend wirkte der SKN etwas ballsicherer und die Partie verflachte etwas. Doch in der 33. Minute vernachlässigten die Niederösterreicher Ouedraogo kurz etwas am rechten Flügel, Paul Parvulescu fälschte dessen Flanke dann auch noch unglücklich ab und Christian Klem behielt die Nerven und bezwang SKN-Keeper Christoph Riegler zum 1:1.

Nach der Pause klopfte zunächst der SKN an, als Doumbouya in der 52. Minute nach einem eigentlich schon geklärten Freistoß aus kurzer Distanz noch überraschend den Querschläger mit dem Kopf erreichte und an die Stange setzte. Nach knapp einer Stunde probierte es Offenbacher per direktem Freistoß aus großer Distanz – Riegler hatte damit allerdings keine Mühe. Kurz danach setzte Thomas Zündel einen Gewaltschuss knapp über das Tor. Den Matchball am Fuß hatte eine Viertelstunde vor Schluss Manuel Hartl, der nach einer Flanke von Joker Adi Mehremic halbrechts völlig frei zum Schuss kam, aber selbigen direkt auf Kofler zog. In den letzten Minuten wirkten die SKN-Spieler – die sicher mitbekommen hatten, dass Abstiegskonkurrent Ried in Altach bereits führte – wie gelähmt, während die WAC-Akteure das Unentschieden geschickte herunterspielten.

Bundesliga (35. Runde):

SKN St. Pölten – Wolfsberger AC 1:1 (1:1)

St. Pölten, NV Arena, 5.251 SR: Dominik Ouschan

Torfolge: 1:0 Ambichl (18.), 1:1 Klem (33.)

SKN St. Pölten: Riegler – Stec, Huber, Grasegger, Parvulescu (84. Vucenovic) – Ambichl, Petrovic – Hartl, Thürauer (79. Brandl), Drazan (70. Mehremic) – Doumbouya

Wolfsberger AC: Kofler – Zündel, Sollbauer, Hüttenbrenner, Palla (79. Standfest) – Tschernegg – Nutz, Offenbacher (66. Leitgeb), Klem – Ouedraogo, Orgill (87. Prosenik)

Gelbe Karten: Stec (65. Foul)

Die Besten: Ambichl, Petrovic bzw. Tschernegg, Klem, Ouedraogo