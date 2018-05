WAC gewinnt Kellerduell beim SKN

In einer zwar umkämpften, aber schwachen ersten Hälfte hatte der Wolfsberger AC etwas mehr vom Spiel, jedoch der SKN (noch) die etwas besseren Chancen. In der 10. Minute verzog Kapitän Dominik Hofbauer nach einem guten Zuspiel der hängenden Spitze Daniel Luxbacher. In der 21. Minute versuchte Roope Riski, der diesmal anstelle von Aleksandar Vucenovic ganz vorn ran durfte, einen Steilpass von Luan Leite zu verarbeiten, doch WAC-Keeper Christian Dobnik war zur Stelle. Nach einem harmlosen, weil unplatzierten, Weitschuss von Philipp Malicsek in der 39. Minute kamen dann die Kärntner vor der Pause doch noch auch zu ihren Möglichkeiten: Zunächst traf Majeed Ashimeru aus spitzem Winkel nur das Außennetz (41.) und dann versuchte es Daniel Offenbacher noch mit einem Weitschuss, den Christoph Riegler aber leicht parieren konnte.

Nach der Pause nützte der WAC gleich die erste Möglichkeit zur 1:0-Führung: Daniel Offenbacher schob in der 48. Minute ein Corner-Zuspiel von Christopher Wernitznig ins von knapp außerhalb des Sechzehners ins kurze Eck. Damit war es um den SKN geschehen. Mangelndes Engagement kann man den Niederösterreichern zwar nicht attestieren, aber vollkommene Harmlosigkeit! Außer einem Kopfball von Luan Leite, der mitten auf das Tor ging (73.), brachten sie vorne nichts mehr zustande. Die Wolfsberger waren noch durch Ouedraogo gefährlich (50.), durch einen Weitschuss von Sasa Jovanovic (79.) und nach einem schweren Fehler von Luan Leite noch durch den eingewechselten Bernd Gschweidl, der einen Heber an die Latte setzte (84.). Kurz danach St. Pöltens bester Mann, Riegler, auch noch bei einer Ashimeru-Chance zur Stelle. Das St. Pöltner Publikum quittierte die Leistung seiner „Wölfe“ nach dem Schluss größtenteils mit Pfiffen. Die Niederösterreicher haben nun drei Runden vor dem Ende der Bundesliga-Saison bereits 15 Zähler Rückstand auf den WAC aufgerissen und verbuchen selbst nur kümmerliche 11 Punkte.

Bundesliga (33. Runde):

SKN St. Pölten – Wolfsberger AC 0:1 (0:0)

St. Pölten, NV Arena, 1.788 SR: Andreas Heidenreich

SKN St. Pölten: Riegler – Stec, Huber, Luan, Ingolitsch (83. Martic) – Schütz, Rasner, Malicsek (54. Keles), Hofbauer – Luxbacher – Riski (64. Vucenovic)

Wolfsberger AC: Dobnik – Frieser, Rnic, Igor, Wernitznig – Ashimeru (92. M. Leitgeb), Offenbacher (75. Flecker), Rabitsch, Jovanovic – Ouedraogo, Orgill (80. Gschweidl)

Torfolge: 0:1 Offenbacher (48.)

Gelbe Karten: Hofbauer (55. Foul), Martic (92. Foul) bzw. Wernitznig (38. Foul), Orgill (56. Foul), Offenbacher (71. Foul)

Die Besten: Riegler bzw. Offenbacher, Ashimeru