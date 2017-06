Vorzugsstimmensystem der Bundespartei wird von Wiener ÖVP übernommen

Die Wiener ÖVP übernimmt das Vorzugsstimmensystem der Bundespartei. - © APA (Sujet)

In einer Sitzung des Landesparteivorstands hat die Wiener ÖVP am Dienstagabend einen neuen Modus für die Listenerstellung für die Nationalratswahl beschlossen. Es wird das Vorzugsstimmensystem der Bundespartei übernommen, das am 1. Juli am Bundesparteitag beschlossen werden soll. Damit ist eine Halbierung der gesetzlichen Hürden vorgesehen.