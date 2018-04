“Vorstadtweib” Gerti Drassl zieht sich teilweise aus ORF-Serie zurück

Gerti Drassl (rechts) steht "nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung". - © APA

Gerti Drassl spielt in der ORF-Serie “Vorstadtweiber” die Figur der Maria Schneider. Am Montag wurde nun mitgeteilt, dass die Schauspielerin in der vierten Staffel “nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung stehen” wird, wie bisher.